Folge 4: Blütezeit

23 Min.Ab 12

Emily hat die geplatzte Adoption mittlerweile verdaut. Sie freut sich, als Collien ihr vorschlägt, sich bei Kala und Lila mehr einzubringen. Doch Emilys gut gemeinte Bemühungen laufen aus dem Ruder. Derweil haben Christian und Fahri ihre Meinungsverschiedenheiten begraben und versuchen, Ludwig Barner, dem Inhaber eines Wurst-Imperiums, einen Werbevertrag aus den Rippen zu leiern. Bei Colliens Geburtstagsfeier soll der Mega-Deal eingetütet werden ...

