jerks.
Folge 10: Rausch
27 Min.Ab 12
Emily stellt ihre Beziehung zu Christian infrage. Sie wünscht sich von ihm, dass sie als Paar auch einmal etwas Neues ausprobieren sollen, wie gemeinsam Drogen konsumieren oder neue Sexstellungen. Auf Phelines Geburtstagsparty ist es schließlich soweit. Es wird Flaschendrehen gespielt, und zwar in einer nicht jugendfreien Variante ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
jerks.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / ProSieben