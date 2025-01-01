Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jörg Pilawa

Männer, ihr seid doch wohl das Letzte

SAT.1Staffel 1998Folge 10
Männer, ihr seid doch wohl das Letzte

Folge 10: Männer, ihr seid doch wohl das Letzte

43 Min.Ab 12

Bei manchen Männern scheint das Gehirn ein paar Etagen tiefer zu liegen. Haben sie überhaupt eines? Oder liegt eine mittelschwere Fehlfunktion vor? Das würde die ekeligen Sprüche und ihr Verhalten erklären. Männer sind das Letzte - finden die Gäste von "Jörg Pilawa".

