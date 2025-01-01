Männer, ihr seid doch wohl das LetzteJetzt kostenlos streamen
Jörg Pilawa
Folge 10: Männer, ihr seid doch wohl das Letzte
43 Min.Ab 12
Bei manchen Männern scheint das Gehirn ein paar Etagen tiefer zu liegen. Haben sie überhaupt eines? Oder liegt eine mittelschwere Fehlfunktion vor? Das würde die ekeligen Sprüche und ihr Verhalten erklären. Männer sind das Letzte - finden die Gäste von "Jörg Pilawa".
Genre:Reality, Unterhaltung, Gemeinschaft
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1