Jörg Pilawa
Folge 14: Bei Jörg lerne ich meine Familie kennen
43 Min.Ab 12
Sie wurden zur Adoption freigegeben und kennen ihre richtige Familie nicht. Für viele Kinder kommt irgendwann der Zeitpunkt, an dem sie dies nachholen wollen. Wie sehen die Eltern aus? Wie sind sie? Warum haben sie damals diesen Schritt gemacht? Viele Fragen sind offen und müssen dringend beantwortet werden. In "Jörg Pilawa" ist es heute soweit: Die Familie lernt sich kennen.
Genre:Reality, Unterhaltung, Gemeinschaft
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1