Jörg Pilawa
Folge 4: Schatz, versteh' endlich: Ich will keine Kinder
43 Min.Ab 12
Einige Paare können gar nicht genug Kinder haben. Sie lieben die Großfamilie und halten es auch aus, für asozial gehalten zu werden. Andere wollen auf keinen Fall Kinder in diese schlechte Welt setzen oder finden Babys ganz einfach viel zu anstrengend. Problematisch wird es erst, wenn nur ein Partner keine Kinder will.
Jörg Pilawa
Genre:Reality, Unterhaltung, Gemeinschaft
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1