Du hast mich ruiniert! Wovon soll ich jetzt leben?Jetzt kostenlos streamen
Jörg Pilawa
Folge 13: Du hast mich ruiniert! Wovon soll ich jetzt leben?
42 Min.Ab 12
Eine gemeinsame Geschäftsidee kann zum Ruhm oder auch zum Ruin führen - ein Risiko ist immer dabei. Wenn allerdings ein Partner den anderen betrügt oder sich auszahlen lässt, kann er damit die Firma zum Bankrott führen. Manche Frauen lassen sich vom Mann aushalten, nehmen dankbar das tolle Auto und die schönen Diamanten an - nur er ist anschließend ruiniert. Die Gäste von Jörg Pilawa fragen sich nun entsetzt: Wovon soll ich jetzt leben?
Weitere Folgen in Staffel 1998
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Jörg Pilawa
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Gemeinschaft
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1