ProSiebenStaffel 4Folge 1vom 31.03.2021
402 Min.Folge vom 31.03.2021Ab 12

[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Am Dienstagabend haben Joko & Klaas gegen ProSieben gewonnen. Jetzt räumen wir für sie den besten Sendeplatz frei und schieben unseren Serien-Mittwoch. 15 Minuten lang senden Joko & Klaas live aus Berlin und können tun und lassen, was sie wollen. Niemand weiß, was geschieht: ProSieben distanziert sich von sämtlichen Inhalten der außergewöhnlichsten Viertelstunde im deutschen Fernsehen. "Joko & Klaas LIVE" gibt es ein einziges Mal zu sehen - danach nirgendwo wieder ... Bildrechte: ProSieben.

