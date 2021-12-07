Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 8: Folge 8
117 Min.Folge vom 07.12.2021Ab 12
Geschwächte Gegner ermöglichen keinen fairen Wettbewerb. Deshalb erhält Joko Winterscheidt an der Seite von Klaas Heufer-Umlauf heute weitere Unterstützung. Warum? In der vergangenen Folge hat sich Joko beim Spiel "Der Zug" am Knie verletzt. Jetzt heißt es schonen. Er hat bereits für besten Ersatz gesorgt: Um das Duell zwischen Angestellten und Sender weiterhin fair zu gestalten, lässt ProSieben ausnahmsweise einen Unterstützer an Jokos Seite zu.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Joko & Klaas gegen ProSieben
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen