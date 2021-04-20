Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 4: Folge 4
115 Min.Folge vom 20.04.2021Ab 12
Kennen zweieinhalb Fans Joko & Klaas besser als Joko und Klaas Joko & Klaas? Die zwei Superfans Cara und Tim (beide Haiterbach, BW) und der halbe Fan Frank Tonmann treten heute in "Two and a Half Fan" für ProSieben an. Neben Cara und Tim sind außerdem Katrin Bauerfeind und Jenke von Wilmsdorff für ProSieben am Start. Nach zwei Niederlagen in Folge kämpfen Joko und Klaas erneut um 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Gestaltung.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Joko & Klaas gegen ProSieben
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen