Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 10: Joko & Klaas gegen ProSieben on Ice
139 Min.Ab 12
ProSieben führt seine Angestellten aufs Glatteis: Kurz vor Weihnachten müssen sich Joko und Klaas im Kräftemessen gegen ihren Arbeitgeber auf der Eisfläche behaupten. Dort müssen sie gegen das gesamte ProSieben-Universum bestehen. Gegner:innen und Spiele werden ihnen von ProSieben vorgesetzt. Dünnes Eis für beide Seiten: Triumphieren Joko und Klaas, gehört ihnen ein 15-minütiger Live-Sendeplatz. Siegt ihr Arbeitgeber, müssen sie sich bedingungslos in seine Dienste stellen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Alle Staffeln im Überblick
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen