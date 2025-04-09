Das Spiel um 15 Minuten Sendezeit geht wieder losJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 1: Das Spiel um 15 Minuten Sendezeit geht wieder los
121 Min.Folge vom 09.04.2025Ab 12
Joko und Klaas melden sich zum Dienste, ihre große Hassliebe, ihren Erzfeind und Kryptonit, ihren heißgeliebten Sender ProSieben in einer spektakuären Prime-Time-Show zu besiegen. Die neue Staffel „Joko und Klaas gegen ProSieben“ verspricht neue Gegner:innen, neue Aufgaben und neue Running Gags. Hell yeah!
