ProSiebenStaffel 8Folge 10vom 10.12.2025
141 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12

Manege frei für die 70. Ausgabe von „Joko und Klaas gegen ProSieben“! Diese Jubiläumsausgabe bietet selbstverständlich alles, was diese Show ausmacht: ambitionierte Protagonisten (Joko und Klaas), ambitionierte Gegner:innen (Frau Gretel, Nilam Farooq, Maximilian Mundt und Nico Stank), einen ambitionierten Moderator (Steven „Steffen Mausimaus“ Gätjen) und sieben irrsinnige Herausforderungen, die alle Beteiligten an die Grenzen ihrer Ambitionen bringen.

ProSieben
