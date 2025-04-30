Sportliche Zockerspiele und oscarwürdige Greenscreen-PerformancesJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 4: Sportliche Zockerspiele und oscarwürdige Greenscreen-Performances
126 Min.Folge vom 30.04.2025Ab 12
Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf fordern ihren Haus- und Hofsender ProSieben wieder zum unverhältnismäßigen Duell heraus und spielen um 15 Minuten voller Freiheit in Form von Live-Sendezeit. Heute treten die beiden gegen Anna Maria Mühe, Friedrich Mücke, Christian Düren und Roman Weidenfeller an.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Joko & Klaas gegen ProSieben
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen