15 Minuten: #NichtOhneHebammeJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 8: 15 Minuten: #NichtOhneHebamme
16 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 6
Das Thema Geburt geht uns alle etwas an. Nicht zuletzt deshalb, weil wir alle irgendwann geboren wurden. Und für sichere, selbstbestimmte Geburten braucht es Hebammen. Doch der am 1.11.2025 in Kraft getretene Hebammenhilfevertrag stellt nun viele freiberufliche Beleghebammen vor eine riesige Herausforderung: Sie fürchten um bis zu 30% Vergütungseinbußen und müssen für die Abrechnung mit der Krankenkasse absurde bürokratische Hürden nehmen. #NichtOhneHebamme
