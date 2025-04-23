Katrin Bauerfeind, Jeannine Michaelsen, Dunja Hayali und Checker Tobi als GegnerJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 3: Katrin Bauerfeind, Jeannine Michaelsen, Dunja Hayali und Checker Tobi als Gegner
128 Min.Folge vom 23.04.2025Ab 12
Schritt für Schritt zu 15 Minuten Sendezeit - so lautet Joko & Klaas' Plan, der heute besonders wörtlich genommen werden darf. Denn die beiden verdienen sich pro gewonnenem Spiel ein Bauteil für eine Leiter, die sie schließlich zum Sieg führen könnte.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Joko & Klaas gegen ProSieben
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen