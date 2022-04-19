Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joko & Klaas gegen ProSieben

Auftakt gegen Sophie Passmann, Stefanie Giesinger, Nelson Müller und Frank Rosin

ProSiebenStaffel 5Folge 1vom 19.04.2022
123 Min.Folge vom 19.04.2022Ab 16

ProSieben schickt heute Matthias Schweighöfer, Sophie Passmann, Stefanie Giesinger, Nelson Müller und Frank Rosin ins Rennen gegen seine beiden Angestellten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Gewinnt ProSieben, müssen sich Joko und Klaas uneingeschränkt in den Dienst ihres Arbeitgebers stellen. Triumphieren Joko und Klaas, räumt ProSieben seine Prime Time am folgenden Tag und stellt den beiden 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Gestaltung zur Verfügung.

ProSieben
