Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joko & Klaas gegen ProSieben

Das Staffelfinale 2022

ProSiebenStaffel 5Folge 10vom 15.11.2022
Das Staffelfinale 2022

Das Staffelfinale 2022Jetzt kostenlos streamen

Joko & Klaas gegen ProSieben

Folge 10: Das Staffelfinale 2022

120 Min.Folge vom 15.11.2022Ab 12

Die letzte Chance für dieses Jahr, ProSieben 15 Minuten Sendezeit abzuzwacken! Die nutzen Joko und Klaas natürlich auch und rätseln, boxen, und werfen, was das Zeug hält. Obs am Ende reicht, und die ganze Welt den echten Namen von Herrn ProSieben erfährt...?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Joko & Klaas gegen ProSieben
ProSieben
Joko & Klaas gegen ProSieben

Joko & Klaas gegen ProSieben

Alle 8 Staffeln und Folgen