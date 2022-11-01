Harte Konkurrenz: Rick Kavanian, Wincent Weiss, Simon Pearce & Alli NeumannJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 8: Harte Konkurrenz: Rick Kavanian, Wincent Weiss, Simon Pearce & Alli Neumann
118 Min.Folge vom 01.11.2022Ab 12
Diese Woche wird überdurschnittlich viel im Studio mutwillig kaputt gemacht, Steven Gätjen mit Elefantenkot verglichen und mit quietschenden Reifen und ohne Anschnallgurt Auto gefahren. Klingt nach pubertärer Rebellion, ist eine ganz normale Folge „Joko & Klaas gegen ProSieben“. Enjoy!
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen