Joko & Klaas gegen die DunkelheitJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 10: Joko & Klaas gegen die Dunkelheit
130 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12
In dieser sehr besonderen Ausgabe von „Joko und Klaas gegen ProSieben“ wird hin und wieder mal das Licht ausgeschaltet. Aber keine Angst, es wird weder gruselig noch weniger unterhaltsam, wenn Joko und Klaas dafür sorgen, dass es trotzdem etwas zu sehen gibt.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Joko & Klaas gegen ProSieben
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen