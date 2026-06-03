Alle von ProSieben gegen Joko & KlaasJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 5: Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas
124 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 12
Vor drei Jahren forderte ein ganzes Studio mit 777 ProSieben-Mitarbeitern Joko & Klaas erfolgreich heraus, jetzt will das Duo Revanche. In Folge 77 der Show treten erneut 777 Mitarbeiter des Senders gegen die beiden an - alle zusammen, in Teams oder in direkten Duellen in der Arena. Siegen Joko & Klaas gegen ihre ProSieben-Kollegen, überlässt ihnen der Sender 15 Minuten Sendezeit zur Prime Time am Donnerstag. Verlieren sie, müssen sie sich in die Dienste von ProSieben stellen.
Weitere Folgen in Staffel 9
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Alle Staffeln im Überblick
Joko & Klaas gegen ProSieben
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen