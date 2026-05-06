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Joko & Klaas gegen ProSieben

Nina Chuba präsentiert: Joko & Klaas & Steven gegen ProSieben

ProSiebenStaffel 9Folge 2vom 06.05.2026
Nina Chuba präsentiert: Joko & Klaas & Steven gegen ProSieben

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Joko & Klaas gegen ProSieben

Folge 2: Nina Chuba präsentiert: Joko & Klaas & Steven gegen ProSieben

134 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf verlieren die Auftaktfolge der neuen Staffel gegen ProSieben. Deshalb müssen sie nun den Wünschen ihres Arbeitgebers nachkommen: Heute wird das Duo zum Trio und muss alle Spiele zu dritt gegen den Sender bestreiten. Steven Gätjen verlässt die Bühne der Neutralität und tritt erstmals an der Seite der beiden gegen ProSieben an. Musikerin Nina Chuba führt durch die Sendung.

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