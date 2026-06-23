Jon's Farm - Abenteuer Bauernhof
Folge vom 23.06.2026: Das Mangold-Fest
43 Min.Folge vom 23.06.2026
Auf dem Hof in Brårud beginnt die Pflanzsaison, doch die romantischen Vorstellungen vom einfachen Landleben geraten schnell ins Wanken. Jon und Ellen merken, wie viel Arbeit wirklich hinter dem Gemüseanbau steckt. Gleichzeitig sorgen Jon und Audun mit einem ungewöhnlichen Festival vor dem örtlichen Supermarkt für Aufmerksamkeit im Ort.
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Genre:Unterhaltung, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.