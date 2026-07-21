Jon's Farm - Abenteuer Bauernhof
Folge vom 21.07.2026: Keine Feier ohne Bauer
43 Min.Folge vom 21.07.2026
Für Jon steht ein entscheidender Moment bevor: Die Qualität seiner ersten Weizenernte wird bewertet. Wird das Getreide den hohen Anforderungen für Brotweizen gerecht oder reicht es lediglich als Tierfutter? Gleichzeitig steht auf dem Hof ein weiterer wichtiger Termin an, denn die Schlachtung einiger Tiere sorgt bei Jon und Ellen für gemischte Gefühle und macht diesen Tag besonders emotional.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.