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Jon's Farm - Abenteuer Bauernhof

Keine Feier ohne Bauer

HGTVFolge vom 21.07.2026
Keine Feier ohne Bauer

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Jon's Farm - Abenteuer Bauernhof

Folge vom 21.07.2026: Keine Feier ohne Bauer

43 Min.Folge vom 21.07.2026

Für Jon steht ein entscheidender Moment bevor: Die Qualität seiner ersten Weizenernte wird bewertet. Wird das Getreide den hohen Anforderungen für Brotweizen gerecht oder reicht es lediglich als Tierfutter? Gleichzeitig steht auf dem Hof ein weiterer wichtiger Termin an, denn die Schlachtung einiger Tiere sorgt bei Jon und Ellen für gemischte Gefühle und macht diesen Tag besonders emotional.

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