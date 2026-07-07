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Jon's Farm - Abenteuer Bauernhof

Der Lauf der Natur

HGTVFolge vom 07.07.2026
Der Lauf der Natur

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Jon's Farm - Abenteuer Bauernhof

Folge vom 07.07.2026: Der Lauf der Natur

43 Min.Folge vom 07.07.2026

Langsam wird Jon klar, wie hart und unberechenbar das Leben als Landwirt wirklich ist. Schlechtes Wetter bringt die Erntearbeiten durcheinander, während bürokratische Hürden zusätzliche Probleme verursachen. Um sich von den ständigen Rückschlägen abzulenken, entwickelt Jon schließlich eine ungewöhnliche Idee, die auf dem Hof für neuen Schwung sorgen soll.

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