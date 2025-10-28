Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 4

ORF IIIStaffel 1Folge 15vom 28.10.2025
48 Min.Folge vom 28.10.2025

Julia wird nach ihrem Rücktritt als Bürgermeisterin nun Gerichtsvorsteherin des neuen Retzer Landesgerichts. Im Gemeinderat um den neuen Bürgermeister Strubreiter fliegen die Fetzen: Finanzstadtrat Leo Hübner geht im Zorn. Martin Reidinger schlägt seine Prokuristin – und Geliebte – Lena Kamper für den Posten vor, womit er nicht nur im Gemeinderat heftige Reaktionen erntet. Indessen hilft Julia Strubreiter, einen alten Missstand aus Reidingers Amtsperiode zu beheben, während Arthur sich beruflich mit einem skurrilen Fall von Zechprellerei beschäftigt. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg

