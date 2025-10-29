Julia - Eine ungewöhnliche Frau (5/13): Der wilde ReiterJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 4
Folge 5: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (5/13): Der wilde Reiter
Julias Enkelin freut sich über das Pferd, das ihr Vater Carlos Opermann mitgebracht hat. Im Rathaus wird indessen Bürgermeister Strubreiter überraschend abgewählt und durch die bisherige Finanzstadträtin Lena Kamper ersetzt. Verzweifelt wendet er sich an Julia, die jedoch selbst gerade mit einer Katastrophe konfrontiert ist: Carlos kommt nach einem Sturz vom Pferd mit Verdacht auf Querschnittslähmung ins Krankenhaus. Sebastian Reidinger muss indessen feststellen, dass seine Verlobte Helga ihn betrügt. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick