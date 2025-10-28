Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 4

Julia - Eine ungewöhnliche Frau (3/13): Volkszählung

ORF IIIStaffel 4Folge 3vom 28.10.2025
Julia - Eine ungewöhnliche Frau (3/13): Volkszählung

48 Min.Folge vom 28.10.2025

Anlässlich der Volkszählung stößt Bürgermeister Strubreiter auf einen jahrelangen schweren Subventionsbetrug der Stadt Retz. Der ratlose Strubreiter wendet sich an Julia, die für Offenlegung und Rückzahlung plädiert. Als Finanzstadträtin Lena Kamper wegen der drohenden Finanznot der Stadt sie darum bittet, die ganze Sache unter den Tisch zu kehren, gerät sie in schwere Gewissenskonflikte, zumal Arthur die Rechtsvertretung der Stadt übernimmt Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg

ORF III
