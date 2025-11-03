Julia - Eine ungewöhnliche Frau (9/13): Die DiagnoseJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 4
Folge 9: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (9/13): Die Diagnose
Arthur hat Martin Reidinger von der Zukunft des Gensaatgutes überzeugt und plant mit ihm erste geheime Geschäfte. Beim Besuch einer Probepflanzung werden sie jedoch von Hans Sonnleitner beobachtet....Für Heinz Strubreiter kommt es hart: Er muss wieder Streife gehen, seine Frau Erna verlässt ihn; und schließlich verdächtigt man ihn, im Rausch einen Mann verprügelt zu haben. Julia macht sich auf die Suche nach dem wahren Täter. Und während Wolfgang von Susi erfährt, dass er Vater wird, erhält Arthur die Nachricht, dass er unheilbaren Leberkrebs hat. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Franz Buchrieser (Martin Reidinger) Michael König (Heinz Strubreiter) Sissy Höfferer (Erna Strubreiter) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Konstanze Breitebner (Lena Kamper) Hertha Schell (Regina Beranek) Johanna Mertinz (Barbara Demmerlein) Ludwig Dornauer (Gustl Rauscher) Susa Juhasz (Frau Anita) Peter Faerber (Albert Roland) Reinhard Simonischek (Sepp Aumaier) Inga Günzl (Susi Strubreiter) Michele Oliveri (Carlos Oppermann) Rainer Frieb (Prof. Kranz) Eva Billisich (Frau Urschill) Regie: Walter Bannert Buch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
