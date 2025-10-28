Julia - Eine ungewöhnliche Frau (1/13): Ein neues AmtJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 4
Folge 16: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (1/13): Ein neues Amt
Dr. Julia Laubach nimmt ihr Amt als Bürgermeisterin von Retz mit großer Freude an. Weniger begeistert ist allerdings ihr Mann Arthur, da Julia nun meist bis spät in die Nacht arbeitet. Zusammen mit Landeshauptmann Martin Reidinger spinnt Arthur eine kleine Intrige, um Julia wieder zu einer Richterstelle zu verhelfen. Da passiert im Hause des Polizisten Strubreiter ein Unglück: Für die Behandlung seines verletzten Sohnes verlangt ein Krankenhaus in Florida eine hohe Kaution, aber Strubreiter ist bereits hoch verschuldet. Julia hat eine kühne Idee. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
