Julia - Eine ungewöhnliche Frau (3/13): VolkszählungJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 4
Folge 17: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (3/13): Volkszählung
Anlässlich der Volkszählung stößt Bürgermeister Strubreiter auf einen jahrelangen schweren Subventionsbetrug der Stadt Retz. Der ratlose Strubreiter wendet sich an Julia, die für Offenlegung und Rückzahlung plädiert. Als Finanzstadträtin Lena Kamper wegen der drohenden Finanznot der Stadt sie darum bittet, die ganze Sache unter den Tisch zu kehren, gerät sie in schwere Gewissenskonflikte, zumal Arthur die Rechtsvertretung der Stadt übernimmt Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick