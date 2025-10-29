Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 18vom 29.10.2025
49 Min.Folge vom 29.10.2025

Für Arthur eröffnen sich beruflich neue Perspektiven: Der amerikanische Saatguthersteller Calisto möchte ihn als Rechtskonsulenten für Europa anwerben, der die Möglichkeiten zu einer Aufhebung des Verbots von Gensaatgut eruieren soll. Julia rät Arthur zur Annahme des lukrativen Angebots. Sie selbst hat mit einem Fall von Einbruchdiebstahl zu tun: Ein Jungbauer wird mit dem Diebesgut jedes Mal volltrunken in der Nähe des Tatorts gefunden. Trotz seines Leugnens hält man ihn für den Täter – bis Julias Haushälterin Anita einen entscheidenden Hinweis gibt. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg

