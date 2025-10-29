Julia - Eine ungewöhnliche Frau (4/13): UnschuldigJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 4
Folge 18: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (4/13): Unschuldig
Für Arthur eröffnen sich beruflich neue Perspektiven: Der amerikanische Saatguthersteller Calisto möchte ihn als Rechtskonsulenten für Europa anwerben, der die Möglichkeiten zu einer Aufhebung des Verbots von Gensaatgut eruieren soll. Julia rät Arthur zur Annahme des lukrativen Angebots. Sie selbst hat mit einem Fall von Einbruchdiebstahl zu tun: Ein Jungbauer wird mit dem Diebesgut jedes Mal volltrunken in der Nähe des Tatorts gefunden. Trotz seines Leugnens hält man ihn für den Täter – bis Julias Haushälterin Anita einen entscheidenden Hinweis gibt. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
