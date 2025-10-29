Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 4

Julia - Eine ungewöhnliche Frau (5/13): Der wilde Reiter

ORF IIIStaffel 1Folge 19vom 29.10.2025
Julia - Eine ungewöhnliche Frau (5/13): Der wilde Reiter

Julia - Eine ungewöhnliche Frau (5/13): Der wilde ReiterJetzt kostenlos streamen

Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 4

Folge 19: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (5/13): Der wilde Reiter

49 Min.Folge vom 29.10.2025

Julias Enkelin freut sich über das Pferd, das ihr Vater Carlos Opermann mitgebracht hat. Im Rathaus wird indessen Bürgermeister Strubreiter überraschend abgewählt und durch die bisherige Finanzstadträtin Lena Kamper ersetzt. Verzweifelt wendet er sich an Julia, die jedoch selbst gerade mit einer Katastrophe konfrontiert ist: Carlos kommt nach einem Sturz vom Pferd mit Verdacht auf Querschnittslähmung ins Krankenhaus. Sebastian Reidinger muss indessen feststellen, dass seine Verlobte Helga ihn betrügt. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 4
ORF III
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 4

Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 4

Alle 1 Staffeln und Folgen