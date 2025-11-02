Julia - Eine ungewöhnliche Frau (6/13): Blind DateJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 4
Folge 20: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (6/13): Blind Date
Julias Schwiegersohn Carlos lernt nur sehr langsam mit seiner Querschnittlähmung umzugehen. Auftrieb gibt ihm nur die große Liebe und Fürsorge seiner Tochter Elisabeth. Julia plant bereits den behindertengerechten Umbau des Jenbacherhofs, als Arthur vom drohenden Konkurs von Carlos' argentinischen Gütern erfährt. Indessen trifft sich Arthur erneut mit der attraktiven Marketingdirektorin von Calisto, mit der er schließlich in einer Tanzbar landet. Zufällig verschlägt es auch Julia dorthin, die ihren Mann in einer Sitzung wähnt. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Franz Buchrieser (Martin Reidinger) Michael König (Heinz Strubreiter) Sissy Höfferer (Erna Strubreiter) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Konstanze Breitebner (Lena Kamper) Hertha Schell (Regina Beranek) Johanna Mertinz (Barbara Demmerlein) Ludwig Dornauer (Gustl Rauscher) Susa Juhasz (Frau Anita) Michele Oliveri (Carlos Oppermann) Rena Zednikova (Dr. Carol Redfield) Heinrich Schafmeister (Raoul Komarek) Kristina Bangert (Helga Schuster) Buch: Peter Mazzuchelli Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
