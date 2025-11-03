Julia - Eine ungewöhnliche Frau (8/13): Der KunstfehlerJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 4
Folge 22: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (8/13): Der Kunstfehler
Hertha Mährs amerikanische Zwillingsschwester Ann Miller findet mit Julias Hilfe ihr Elternhaus und mietet sich dort für ein Jahr ein. Die ehemalige Ärztin entdeckt zufällig, dass Carlos Opfer eines ärztlichen Kunstfehlers ist. Julia setzt alle Hebel in Bewegung, um Carlos zu seinem Recht zu verhelfen.....Dr. Neubauer, neuer Richter am Retzer Landesgericht, erobert als Elvis Presley-Fan schnell das Herz von Regina Beranek. Martin Reidinger macht Lena Kamper überraschend einen Heiratsantrag. Und Julias Enkel Wolfgang hat einen folgenreichen Zusammenstoß mit Susi Strubreiter.... Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Franz Buchrieser (Martin Reidinger) Michael König (Heinz Strubreiter) Sissy Höfferer (Eerna Strubreiter) Bibiana Zeller (Ann Miller) Konstanze Breitebner (Lena Kamper) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Hertha Schell (Regina Beranek) Johanna Mertinz (Barbara Demmerlein) Ludwig Dornauer (Gustl Rauscher) Susa Juhasz (Frau Anita) Fritz von Friedl (Dr. Burger) Daniel Keberle (Dr. Neubauer) Inga Günzl (Susi Strubreiter) Christian Spatzek (Dr. Brandner) Erwin Leder (Hans Kahlwanger) Buch: Peter Mazzuchelli Regie: Walter Bannert Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
