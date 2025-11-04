Julia - Eine ungewöhnliche Frau (10/13): Reidingers SturzJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 4
Folge 24: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (10/13): Reidingers Sturz
Martin Reidinger wird aufgrund der anonymen Hinweise von Hans Sonnleitner wegen des Anbaus von Genmais angeklagt. Er nimmt seine Verurteilung gelassen und tritt als Landeshauptmann zurück, um endlich ein anderes Leben führen zu können. Während Wolfgang sich nicht traut, Julia über seine künftige Vaterschaft zu informieren, weiß Arthur nicht, wie er Julia von seiner tödlichen Krankheit erzählen soll, und vertraut sich zunächst der pragmatischen Ann Miller an. Eines Tages entdeckt Julia bei ihr jedoch Arthurs Befunde. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Franz Buchrieser (Martin Reidinger) Michael König (Strubreiter) Bibiana Zeller (Ann Miller) Sissy Höfferer (Erna Strubreiter) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Konstanze Breitebner (Lena Kamper) Hertha Schell (Regina Beranek) Johanna Mertinz (Barbara Demmerlein) Ludwig Dornauer (Gustl Rauscher) Susa Juhasz (Frau Anita) Kristina Bangert (Helga Schuster) Inga Günzl (Susi Strubreiter) Daniel Keberle (Dr. Neubauer) Regie: Walter Bannert Buch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
