Julia - Eine ungewöhnliche Frau (11/13): Um das LebenJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 4
Folge 25: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (11/13): Um das Leben
Julia kann ihren Schock über Arthurs Krebserkrankung nur langsam verarbeiten. Sie stürzt sich in die Arbeit und versucht, einen afrikanischen Schubhäftling vor der Abschiebung zu bewahren, nachdem dieser im Gericht bereits vor Angst aus dem Fenster gesprungen ist. Julia hat einen gewagten Plan. Carlos plant für alle überraschend ein neues Leben als Pferdezüchter, wofür ihm Arthur den leerstehenden Mährhof vermittelt. Sebastian Reidinger indessen versucht sich nach der endgültigen Trennung von Helga in gewagten Finanzgeschäften. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Franz Buchrieser (Martin Reidinger) Michael König (Heinz Strubreiter) Bibiana Zeller (Ann Miller) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Konstanze Breitebner (Lena Kamper) Hertha Schell (Regina Beranek) Johanna Mertinz (Barbara Demmerlein) Ludwig Dornauer (Gustl Rauscher) Susa Juhasz (Frau Anita) Michele Oliveri (Carlos Oppermann) Nino Sandow (Bruno Abebe) Daniel Keberle (Dr. Neubauer) Thomas Darchinger (Dr. Falk) Regie: Walter Bannert Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
