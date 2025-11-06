Julia - Eine ungewöhnliche Frau (12/13): Ein neues LebenJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 4
Folge 26: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (12/13): Ein neues Leben
Nachdem Arthur ebenfalls wegen des verbotenen Gensaatguts bedingt verurteilt worden ist, erzählt er Martin Reidinger von seiner Krankheit. Dieser empfiehlt ihm einen Arzt, der auf unorthodoxe Art Arthur dazu bringt, neue Befunde machen zu lassen und seine passive Haltung zur Krankheit aufzugeben. Julia hingegen hat alle Hände voll zu tun, der Familie Reidinger zu helfen, deren Firma vor dem Konkurs steht, nachdem Sebastian bei seinen Finanzgeschäften einem Betrüger aufgesessen ist. Da erhält Arthur das Ergebnis der neuen Untersuchung. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Franz Buchrieser (Martin Reidinger) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Konstanze Breitebner (Lena Kamper) Hertha Schell (Regina Beranek) Johanna Mertinz (Barbara Demmerlein) Ludwig Dornauer (Gustl Rauscher) Susa Juhasz (Frau Anita) Florentin Groll (Dr. Poetz) Michele Oliveri (Carlos Oppermann) Reinold Tischler (Bankdirektor Ebner) Peter Uray (Leo Hübner) Thomas Darchinger (Dr. Falk) Hermann Schmid (Präsident) Regie: Walter Bannert Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick