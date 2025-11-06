Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 4

Julia - Eine ungewöhnliche Frau (13/13): Eine schwere Entscheidung

ORF IIIStaffel 1Folge 27vom 06.11.2025
Julia - Eine ungewöhnliche Frau (13/13): Eine schwere Entscheidung

48 Min.Folge vom 06.11.2025

Nach der Revidierung von Arthurs Krebsdiagnose genießen Julia und er sein "neues" Leben. Carlos baut mit Ann Millers Hilfe den Mährhof für die Pferdezucht um. Als Heidi Mähr, die Schwiegertochter der verstorbenen Herta, mit ihrer Tochter dort auftaucht, bietet Ann ihr eine Stelle am Gestüt an. Eines Tages wird Julia zusammen mit Regina bei einem Verhör von einem Häftling als Geisel genommen. Als sie ihn zur Aufgabe überreden kann, wird sie zur öffentlichen Heldin. Martin Reidinger schlägt sie daraufhin seiner Partei als Kandidatin zur Volksanwaltschaft vor. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Franz Buchrieser (Martin Reidinger) Bibiana Zeller (Ann Miller) Konstanze Breitebner (Lena Kamper) Hertha Schell (Regina Beranek) Ludwig Dornauer (Gustl Rauscher) Susa Juhasz (Frau Anita) Michele Oliveri (Carlos Oppermann) Steffen Schroeder (Purzer Alfred) Gerhard Dorfer (Dr. Tischner) Monika Finotti (Heidi Mähr) Daniel Keberle (Dr. Neubauer) Gerhard Ernst (Fritz Umsee) Peter Moucka (Karl Bauer) Regie: Walter Bannert Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg

