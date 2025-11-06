Julia - Eine ungewöhnliche Frau (1/13): Singerstraße 17Jetzt kostenlos streamen
Folge 14: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (1/13): Singerstraße 17
Vom Landeshauptmann Martin Reidinger als ideale Kandidatin vorgeschlagen, tritt Julia ihr Amt als Volksanwältin im gediegenen Wiener Palais Rottal an. In ihrem ersten Fall als Volksanwältin wird Julia mit Frau Gruber konfrontiert, deren geistig behinderter Sohn Hans sowohl seinen Arbeitsplatz als auch die damit verbundene Sozialhilfe verloren hat. Während Julia sich in die Arbeit stürzt, informiert Arthur seine Mitarbeiterin Barbara Demmerlein über seinen Entschluss, seine Anwaltskanzlei zu schließen. Zu Hause in Retz beginnen die Vorbereitungen für das Eröffnungsfest des Reiterhofes, in den Carlos Opermann nach seinem schweren Unfall all seine Energie gesteckt hat. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Konstanze Breitebner (Lena Reidinger) Susa Juhasz (Frau Anita) Ludwig Dornauer (Gustl Rauscher) Alexander Waechter (Dr. Puschnig) Michael König (Heinz Strubreiter) Sissy Höfferer (Erna Strubreiter) Gertraud Jesserer (Maria Gruber) Michele Oliveri (Carlos Oppermann) Bibiana Zeller (Ann Miller) Monika Finotti (Heidi Mähr) Johanna Mertinz (Barbara Demmerlein) Marie Sturminger (Anni Leitner) Holger Schober (Hans Gruber) Regie: Holger Barthel Buch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
