Folge 2: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (2/13): Das Feuer
Julia plant, ihre ehemalige Mitarbeiterin Regine Beranek dahingehend anzusprechen, wieder ihre Mitarbeiterin zu werden. Regines Ehemann Felix ist das jedoch gar nicht recht. Anita, Julias ungarische Haushälterin, hat sich nun doch entschlossen, zu ihrem geliebten Gustl zu ziehen. Allerdings fällt ihr der Auszug aus dem Jenbacherhof sehr schwer, obwohl sie die Arbeit dort nicht aufgibt. Eine Katastrophe beendet abrupt die Idylle. Der Stall des Reiterhofes geht in Flammen auf und der Versuch die Tiere zu retten, fordert grausam seine Opfer. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Konstanze Breitebner (Lena Reidinger) Susa Juhasz (Frau Anita) Ludwig Dornauer (Gustl Rauscher) Hertha Schell (Regine Beranek) Alexander Waechter (Dr. Puschnig) Michele Oliveri (Carlos Oppermann) Bibiana Zeller (Ann Miller) Gerhard Dorfer (Felix Beranek) Monika Finotti (Heidi Mähr) Alexander Strobele (Karl Kamper) Johanna Mertinz (Barbara Demmerlein) Trude Ackermann (Gerda Schreiner) Gabriela Schmoll (Frau Wanek) Regie: Holger Barthel Buch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
