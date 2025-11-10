Julia - Eine ungewöhnliche Frau (5/13): Der AlkotestJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 5
Folge 5: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (5/13): Der Alkotest
Ein Fehlverhalten von Postenkommandant Gustl Rauscher ruft Julia auf den Plan und bringt einen handfesten Konflikt in die Beziehung ihrer Haushälterin Anita zu ihrem Lebensgefährten Gustl. Mit viel Diplomatie kann Julia schlichten und Anita weiß auch, wie ihr Gustl sich zu entschuldigen hat. Doch es gibt auch etwas zu feiern: Heinz Strubreiter wird zum Kriminalbezirksinspektor ernannt. Endlich ist sein lädiertes Image nach dem erzwungenen Rücktritt als Bürgermeister wieder aufpoliert. Julias Enkel Wolfgang wird bei seinem Abitur ungewollt in einen Prüfungsschwindel verwickelt. Als einziger kauft er nicht die vorher bekannte Lateinarbeit und ist am Ende fast der Dumme. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Konstanze Breitebner (Lena Reidinger) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Susa Juhasz (Frau Anita) Ludwig Dornauer (Gustl Rauscher) Hertha Schell (Regine Beranek) Alexander Waechter (Dr. Puschnig) Michael König (Heinz Strubreiter) Sissy Höfferer (Erna Strubreiter) Toni Böhm (Sepp Luttenberger) Werner Prinz (Kaspar Lehofer) Georg Staudacher (Helmut Absamer) Helmut Berger (Prof. Roland Leiser) Anna Mark (Theresa Kamper) Ferry Öllinger (Bezirkshauptmann) Regie: Thomas Roth Buch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Hubert Mican
