Julia - Eine ungewöhnliche Frau (11/13): In vino veritasJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 5
Folge 11: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (11/13): In vino veritas
Ein alter Bekannter, Richard Fellner, taucht verzweifelt bei Julia in der Volksanwaltschaft auf und bittet sie um Hilfe. Der Grund ist die benachbarte Schottergrube. Tag und Nacht laufen die Schaufelbagger und an Schlaf ist nicht zu denken. Aber alle Beschwerden bleiben ohne Ergebnis. Von Sondergenehmigungen ist die Rede. Julia ahnt mit Recht, dass etwas nicht stimmt und geht der Sache auf den Grund. Vor der Haustür und direkt vor den entsetzten Augen der Haushälterin Anita wird Julias Auto gestohlen. Arthur nimmt im Pyjama die Verfolgung auf und klemmt sich hinter denSteuerknüppel seines Doppeldeckers. Die Jagd geht bis nach Tschechien. Treibstoffmangel zwingt ihn zur Notlandung. Das führt zu diplomaitschen Verwicklungen. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Konstanze Breitebner (Lena Reidinger) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Susa Juhasz (Frau Anita) Ludwig Dornauer (Gustl Rauscher) Hertha Schell (Regine Beranek) Alexander Waechter (Dr. Puschnig) Gerhard Dorfer (Dr. Tischner) Alexander Strobele (Karl Kamper) Georg Staudacher (Helmut Absamer) Anna Mark (Theresa Kamper) Christoph Fälbl (Richard Fellner) Eva Billisich (Andrea Fellner) Johannes Terne (Ewald Stiegler) Frank Hoffmann (Außenminister) Jevgenij Sitochin (Offizier) Robert Ritter (Soldat) Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
