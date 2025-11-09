Julia - Eine ungewöhnliche Frau (3/13): AbschiedJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 5
Folge 16: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (3/13): Abschied
Carlos Opermann ist bei der Brandkatastrophe am Reiterhof ums Leben gekommen. Die gesamte Familie Laubach steht unter Schock. Am schwersten hat es jedoch Elisabeth getroffen. Sie musste mit ansehen, wie ihr Vater mit seinem Rollstuhl in den Flammen ums Leben kam. Erst als sie ihr Herz an das Schwein Marylin "verliert", das sie vor dem Schlathof rettet, findet sie wieder Freude am Leben. Lenas Ehemann Martin Reidinger ist bei dem Versuch, Carlos aus dem brennenden Gebäude zu retten, unter den herabstürzenden Trümmern ebenfalls gestorben. Als Lena erfährt dass sie schwanger ist, scheint sie am Ende ihrer Kraft zu sein. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Konstanze Breitebner (Lena Reidinger) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Susa Juhasz (Frau Anita) Ludwig Dornauer (Gustl Rauscher) Bibiana Zeller (Ann Miller) Monika Finotti (Heidi Mähr) Werner Prinz (Kaspar Lehofer) Fritz von Friedl (Dr. Bernhard Burger) Reinhard Simonischek (Sepp Aumaier) Klaus Ofczarek (Sepp Sulzer) Roland Jaeger (Dr. Ewald Singer) Sylvia Eisenberger (Dr. Werner) Georg Staudacher (Helmut Absamer) Regie: Holger Barthel Buch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
