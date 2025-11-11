Julia - Eine ungewöhnliche Frau (7/13): DatenschutzJetzt kostenlos streamen
Julia - eine ungewöhnliche Frau: Staffel 5
Folge 20: Julia - Eine ungewöhnliche Frau (7/13): Datenschutz
Nach Reidingers Tod hat Julia die Vormundschaft für dessen Sohn Willi übernommen. Bei der Lösung eines Schulproblems stößt Julia auf einen viel schwerwiegenderen Fall. Die Lehrerin, Gerlinde Tissler, ist wegen ihrer Auffassung von einem politisch korrekten Geschichtsunterricht mit Direktor Killian derart in Streit geraten, dass dieser sie vom Dienst suspendiert hat. Dabei schreckt er nicht vor unlauteren Methoden und Missachtung des Datenschutzes zurück. Arthur stellt sich währenddessen ganz anderen Herausforderungen: Der Bausatz für seinen Doppeldecker wird geliefert und in den nächsten Wochen soll das Flugzeug in einer Scheune zusammengebaut werden. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Konstanze Breitebner (Lena Reidinger) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Susa Juhasz (Frau Anita) Ludwig Dornauer (Gustl Rauscher) Hertha Schell (Regine Beranek) Alexander Waechter (Dr. Puschnig) Michael König (Heinz Strubreiter) Sissy Höfferer (Erna Strubreiter) Michou Friesz (Mag. Gerlinde Tissler) Paul Wolff-Plottegg (Direktor Killian) Hanno Pöschl (Hans) Georg Staudacher (Helmut Absamer) Georges Kern (Dr. Infritz) Raffael Weninger (Willi Mähr) Regie: Thomas Roth Buch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg
