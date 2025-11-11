Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Eine ungewöhnliche Frau (8/13): Trübe Wasser

ORF III
Folge 21
vom 11.11.2025
48 Min.
Folge vom 11.11.2025

Durch eine Lokalzeitung wird Julia auf den Bürgermeister Welder aufmerksam. Welder missbraucht sein Amt, um sich umfassend als Geschäftsmann zu bereichern. Selbst Sebastian Reidinger pflegt Kontakt zu Welder, um mit seiner Baufirma den Auftrag zum Bau eines neuen Hallenbades zu erhalten. Julia beschließt, den Machenschaften dieses Bürgermeisters auf den Grund zu gehen und überredet Regine Beranek, mit ihr zusammen einen Aufenthalt im Perlacher Kurbad zu buchen - inkognito versteht sich. Als plötzlich Sebastian Reidinger auftaucht, ist es mit ihrer Anonymität aus und vorbei - die Situation wird brenzlig. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Konstanze Breitebner (Lena Reidinger) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Susa Juhasz (Frau Anita) Ludwig Dornauer (Gustl Rauscher) Hertha Schell (Regine Beranek) Alexander Waechter (Dr. Puschnig) Wolfgang Böck (Bgm. Weldner) Sissy Höfferer (Erna Strubreiter) Michael König (Heinz Strubreiter) Gerhard Dorfer (Dr. Tischner) Georg Staudacher (Helmut Absamer) Regie: Holger Barthel Buch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg

