Hans Sonnleitner taucht wieder in Retz auf: Der einstige Sägewerksbesitzer, der nach seinem Konkurs wegen Betruges zwei Jahre im Gefängnis verbrachte, scheint sich durch Geschäfte mit dem Osten wieder etabliert zu haben. Grund genug für die Wirtschaftspolizei, eine Abhöraktion zu organisieren - ohne richterliche Genehmigung versteht sich. Ausgerechnet bei einer Begegnung von Julia und Arthur mit Sonnleitner und einem russischen Geschäftspartner in einer Bar läuft am Nebentisch ein Tonband mit. Arthur hat seinen Pilotenschein geschafft und fliegt mit dem knallroten Doppeldecker seine ersten Runden über Retz. Julia ahnt immer noch nicht, wer da oben in dem kleinen Flugzeug am Steuer sitzt. Besetzung: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Konstanze Breitebner (Lena Reidinger) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Susa Juhasz (Frau Anita) Ludwig Dornauer (Gustl Rauscher) Hertha Schell (Regine Beranek) Michael König (Heinz Strubreiter) Werner Prinz (Kaspar Lehofer) Georg Staudacher (Helmut Absamer) Toni Slama (Innenminister) Wolfram Berger (Hans Sonnleitner) Erich Padalewski (Ministerialrat) Walter Klinger (Beamter Stojspal) Bernd Jeschek (Beamter Resch) Michael Scheidl (Beamter Berner) Regie: Holger Barthel Buch: Peter Mazzuchelli Bildquelle: ORF/DOR Film/Petro Domenigg

