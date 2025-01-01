Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

SAT.1Staffel 9Folge 3
46 Min.Ab 12

Benjamin (29) ist in Pflegefamilien und verschiedenen Heimen aufgewachsen, hat sich aber nie wirklich geliebt gefühlt. Vor ein paar Jahren erfährt er zufällig, dass sein Vater Maik - bevor dieser die Familie verließ - immer sehr stolz auf seinen Sohn war. Ob sich die beiden mit Julias Hilfe endlich wiedersehen? Und: Rita (60) und ihr Bruder Michael (62) suchen ihre jüngere Schwester Rena (58). Wird Julia das Rätsel um die verlorene Schwester lösen können?

