Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 9: Serbien: Die Suche nach Sandras Vater beginnt mit einem Schock
46 Min.Ab 12
Sandra kommt 1976 in Sachsen-Anhalt zur Welt. Sie wächst in den 70er Jahren allein mit ihrer Mutter und ohne ihren Vater auf. Über Jahre hinweg fragt sie ihre Mutter immer wieder nach ihm, bis diese ihr schließlich erzählt, dass er ein Gastarbeiter aus dem ehemaligen Jugoslawien war und sie eine heimliche Liebschaft hatten, die das DDR-Regime nicht guthieß. Julia hilft der heute 44-Jährigen, doch die Suche in Serbien beginnt mit einem Schock.
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
