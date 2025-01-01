Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 13: Wiebkes große Lebenslüge
45 Min.Ab 12
Wiebkes Leben basiert auf einer Lüge. Sie kommt 1965 in Hamburg zur Welt und wird 1972 von der Cousine ihrer leiblichen Mutter in England adoptiert. Die Adoptiveltern erzählen Wiebke, dass ihre leibliche Familie kein Interesse an ihr habe. 2005 bekommt sie einen überraschenden Anruf: Ihre Schwester Jutta ist in England und will sie sehen. Misstrauisch blockt Wiebke den Kontakt ab. Diese Entscheidung bereut sie heute sehr. In ihrer Verzweiflung wendet sie sich an Julia.
