Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Wird Julia Karins Geschwister in Polen finden?

SAT.1Staffel 9Folge 7
Wird Julia Karins Geschwister in Polen finden?

Wird Julia Karins Geschwister in Polen finden?Jetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 7: Wird Julia Karins Geschwister in Polen finden?

45 Min.Ab 12

Die 77-jährige Karin ist in Opole (Polen) geboren und kommt schon als Baby mit ihren Pflegeeltern nach Deutschland. Ihre Pflegemutter gibt sich immer als ihre leibliche Mutter aus. Erst 2004, als ihre Pflegemutter in ein Heim kommt, findet sie in deren Wohnung zwei Briefe aus Zabrze aus dem Jahr 1958. So erfährt Karin, dass sie noch Geschwister hat. Die verzweifelte Suche nach ihnen bekommt auch Enkeltochter Janice (21) hautnah mit und bittet daher Julia um Hilfe.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen